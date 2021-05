Aufstieg vertagt: Kiel vergibt in Karlsruhe ersten Matchball

Kiel hat in Karlsruhe den ersten Matchball vergeben © FIRO/FIRO/SID

Aufstieg vertagt: Holstein Kiel hat im Zweitliga-Aufstiegskampf seinen ersten Matchball zum Direktaufstieg nicht nutzen können. Der Pokal-Halbfinalist beim Karlsruher SC mit 2:3 (1:0) und konnte dem Verfolger SpVgg Greuther Fürth nicht entscheidend enteilen. Am letzten Spieltag empfangen die Störche Darmstadt 98.

Mit seinem Tor in der 41. Minute schien sich Jann-Luca Serra in die Vereinschronik des Traditionsklubs zu schießen. Der Mittelfeldspieler war mit einem Flachschuss erfolgreich. Doch Tore von Malik Batmaz (52.) und zweimal Philipp Hofmann (61. und 77. Minute) drehten die Partie. Per Foulelfmeter konnte Alexander Mühling (84.) noch verkürzen.