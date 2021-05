Hannover versetzt St. Pauli nächsten Rückschlag

Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak gewann das tabellarisch bedeutungslose Duell am vorletzten Spieltag dank zweier kurioser Treffer durch Marvin Ducksch (13.) und Niklas Hult (59.) auswärts mit 2:1 (1:0). Guido Burgstaller traf für St. Pauli (70.), in der Schlussphase sah der Hamburger James Lawrence (80.) wegen Foulspiels Gelb-Rot.

In einer munteren ersten Hälfte verpasste zunächst 96-Torjäger Ducksch bei einer Doppelchance die Führung (8.). Fünf Minuten später profitierte er dann von einem Patzer des unglücklichen Dennis Smarsch, der bei einem Klärungsversuch in seinem ersten Zweitliga-Spiel am Ball vorbei sprang. Ducksch musste nur noch ins leere Tor einköpfen.