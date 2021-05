Fürth hat Rang drei sicher - und hofft auf mehr

Die SpVgg Greuther Fürth darf nach dem 4:2 in Paderborn weiter vom zweiten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga träumen.

