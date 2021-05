1:1 in Nürnberg: Bochum vergibt ersten Matchball

Anzeige

Der VfL Bochum hat seinen ersten Matchball vergeben und den vorzeitigen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verpasst.

Der VfL Bochum hat seinen ersten Matchball vergeben und den vorzeitigen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis kam am vorletzten Spieltag beim 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und muss damit weiter um die lang ersehnte Rückkehr in die höchste Spielklasse zittern.

Zum Showdown beim Saisonabschluss am kommenden Sonntag hat der VfL im Heimspiel gegen den SV Sandhausen aber weiter alles in der eigenen Hand. Am Sonntagnachmittag wurde Nürnbergs Georg Margreitter (38.) mit einem Kopfballtreffer in seinem letzten Heimspiel für den FCN zum Spielverderber, der Ausgleich von Robert Zulj (76.) war zu wenig.

Die Vorfreude auf das erste Entscheidungsspiel war bei den Bochumern riesig. "Die Euphorie ist groß, auch bei den Fans. Das bekommen wir natürlich mit", hatte Reis gesagt. In der Tat, am Samstag hatten mehrere Tausend Anhänger den Mannschaftsbus an der Castroper Straße mit Bengalischen Feuern und einem ohrenbetäubenden Hupkonzert verabschiedet.

Einen Tag später blieb es im Max-Morlock-Stadion ebenfalls nicht ruhig, aus der Umgebung waren immer wieder "VfL"-Fangesänge und Tröten zu hören. Nervosität war bei den Bochumern zunächst keine zu spüren, Ersatz-Kapitän Zulj (7.) vergab die erste Chance für die frühere "graue Maus" der Bundesliga.

Im Laufe der ersten Hälfte kamen die Nürnberger aber immer besser ins Spiel. VfL-Torhüter Patrick Drewes musste sich bei Schüssen von Johannes Geis (16.), Robin Hack (27.) und Enrico Valentini (28.) auszeichnen. Bei einem Kopfball von Innenverteidiger Margreitter nach einer Ecke war Drewes allerdings chancenlos.