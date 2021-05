Bayern-Basketballer zum dritten Mal Pokalsieger

Die Basketballer von Bayern München haben nach ihrer historischen Leistung in der EuroLeague zum dritten Mal den deutschen Pokal gewonnen.

Die Basketballer von Bayern München haben nach ihrer historischen Leistung in der EuroLeague zum dritten Mal den deutschen Pokal gewonnen. Im Finale besiegte die Mannschaft des italienischen Trainers Andrea Trinchieri Double-Gewinner Alba Berlin in eigener Halle 85:79 (41:39) und setzte damit zugleich ein Zeichen vor den am Mittwoch beginnenden Play-offs um die Meisterschaft.