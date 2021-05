FC Bayern: Miroslav Klose kündigt Abschied an

"Was mit mir passiert und wo ich in der nächsten Saison sein werde, entscheide noch immer ich ganz alleine. Ich habe einen ganz klaren Plan", sagte der Weltmeister von 2014: "Und ich glaube, das weiß Olli Kahn ganz genau. Und er weiß auch, dass ich nächste Saison nicht mehr hier sein werde."

Keine Vertragsgespräche mit Klose

Klose war im Interview darauf angesprochen worden, dass Kahn zuletzt gesagt habe, er könne ihm wegen der Ankunft des neuen Chefcoachs Julian Nagelsmann keine Versprechungen machen. "Versprechungen? Was soll das bedeuten! Ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass Olli Kahn das so gesagt hat", sagte er.

Der Vertrag des 42-Jährigen läuft am Saisonende aus, seit Kurzem hat er seine Fußballlehrer-Lizenz in der Tasche und kann ab sofort jede Profi-Mannschaft trainieren.

"Ich habe mit ihm so viele Jahre zusammengespielt, beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft. Ich glaube, wenn er mir so etwas zu sagen hätte, würde er es mit mir persönlich unter vier Augen besprechen", meinte Klose über Kahn.