3. Liga: 1860 München - FC Bayern II 2:2, Mölders uns Singh treffen

Die Highlights der 3. Liga am Montag ab 23.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Die Hoffnungen der Löwen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga sind nach dem Remis erschüttert, sie haben es aber noch in der eigenen Hand. Bei einem verbleibenden Spiel beträgt der Abstand auf den FC Ingolstadt, der auf dem Relegationsplatz steht, zwei Punkte. Und 1860 tritt am letzten Spieltag ausgerechnet in Ingolstadt an. (Spielplan der 3.Liga)