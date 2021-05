3. Liga: Wehen verliert in Halle

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga eine 0:4 (0:2)-Niederlage beim Halleschen FC hinnehmen müssen. Michael Eberwein (21.) und Julian Derstroff (22.) erzielten per Doppelschlag die Treffer für den HFC in der ersten Hälfte, Terrence Boyd (60./64.) schnürte in den zweiten 45 Minuten noch einen Doppelpack.