BVB ärgert sich laut Großkreutz wegen Verpflichtung von Rose

Terzic: Großkreutz ist Fan

Terzic brachte das Team in die Spur, unter ihm gelang dem BVB die Aufholjagd in der Liga.

Helmes: "Mit Rose-Verpflichtung ist etwas passiert"

Effenberg: BVB hätte Rose heute "nicht geholt"

"Er steht bei Dortmund von Anfang an unter Druck. Nehmen wir mal an, Terzic bleibt in der zweiten Reihe und es läuft anfangs nicht so gut. Dann geht doch die Diskussion sofort los. Da werden wir jeden Sonntag drüber reden müssen. Wenn Dortmund sich nicht so früh um Rose bemüht hätten, dann würden sie es heute auch nicht mehr tun."