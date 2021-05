Boy schwimmt zu EM-Gold über 25 km

Schwimmerin Lea Boy hat für einen goldenen Abschluss der Freiwasser-Wettbewerbe bei der EM in Budapest gesorgt.

Schwimmerin Lea Boy hat für einen goldenen Abschluss der Freiwasser-Wettbewerbe bei der EM in Budapest gesorgt. Die Staffel-Weltmeisterin trotzte über 25 km den widrigen Bedingungen im 17,5 Grad kalten Lupa-See am besten und schwamm nach 4:53:57,0 Stunden in beeindruckender Manier zu ihrem ersten internationalen Einzel-Titel.