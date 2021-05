Bundesliga: RB Leipzig - VfL Wolfsburg 2:2 - Nagelsmann ist Vizemeister

Per Energieleistung zur Vizemeisterschaft!

Drei Tage nach dem verlorenen Finale des DFB-Pokals kam das Team von Julian Nagelsmann gegen den VfL Wolfsburg nach einem 0:2 noch zu einem 2:2-Remis und sichern sich nach einer deutlich besseren zweiten Hälfte Rang zwei in der Bundesliga. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Mit 65 Punkten ist für RB auch der klubeigene Punkterekord von 67 Zählern aus der Saison 2016/17 noch erreichbar. Der VfL jubelte derweil auch über die Qualifikation für die Champions League, die den Niedersachsen zuvor ohnehin nur noch theoretisch zu nehmen war. Es wird die dritte Teilnahme an der Königsklasse für die Wölfe. ( Bundesliga: Die Tabelle )

Leipzig kontert Philipp-Doppelpack

Maximilian Philipp (12., 45.+1) hatte das Team von Trainer Oliver Glasner vor der Pause in Führung gebracht. Justin Kluivert (51.) und Kapitän Marcel Sabitzer (78., Foulelfmeter) drehten das Spiel für RB.

Der künftige Bayern-Coach Nagelsmann, der für seine Startelf im Pokalfinale am Donnerstag (1:4) kritisiert worden war, stellte gegen Wolfsburg markant um: Alle fünf gegen den BVB in der zweiten Halbzeit eingewechselten Spieler kamen von Beginn an zum Einsatz. Insgesamt nahm Nagelsmann sogar acht Wechsel vor. (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)