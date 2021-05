3. Liga: Dynamo Dresden steigt nach Sieg über Türkgücü in 2. Bundesliga auf

Nur ein Jahr nach dem bitteren Abstieg kehrt Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga zurück. Nach dem Sieg über Türkgücü ist den Sachen der Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

Dynamo Dresden spielt in der kommenden Saison wieder in der 2. Bundesliga.

Der Traditionsverein aus Sachsen kehrt nach dem 4:0-Sieg über Türkgücü München vorzeitig nach nur einem Jahr in der 3. Liga wieder zurück in die Zweitklassigkeit.

Dresden gewinnt gegen Ex-Team von Trainer Schmidt

Am 37. und vorletzten Spieltag machte das Team von Alexander Schmidt ausgerechnet in der Partie gegen dessen Ex-Klub aus der bayerischen Landeshauptstadt den Aufstieg perfekt. Mit vier Punkten Vorsprung auf Platz drei kann Dresden am letzten Spieltag nicht mehr von einem der beiden direkten Aufstiegsrängen verdrängt werden.