Bundesliga: FSV Mainz 05 - BVB 1:3, Champions League fix für Dortmund

Die schwarz-gelben Feiertage gehen weiter! Der Pokalparty in Berlin folgte ausgelassene Freude in Mainz.

Borussia Dortmund hat nur drei Tage nach dem 4:1-Triumph im Pokalfinale gegen RB Leipzig die Qualifikation für die Champions League perfekt gemacht. Der BVB feierte mit einem 3:1 (2:0) beim FSV Mainz 05 den sechsten Ligasieg in Folge. ( Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse )

Nach Schalker Sieg! BVB macht Champions League klar

Da Eintracht Frankfurt beim Dortmunder Erzrivalen Schalke 04 am Samstag mit 3:4 verloren hat, kann der BVB am letzten Spieltag nicht mehr von einem der ersten vier Plätze verdrängt werden. ( Bundesliga: Die Tabelle )

"Wenige Leute haben noch an uns geglaubt", sagte Kapitän Marco Reus bei Sky voller Stolz. "Der Mannschaft gebührt ein unglaubliches Kompliment. Das war ganz stark, welche Mentalität wir in den letzten Wochen gezeigt haben." Der BVB habe sich freigespielt: "Wenn wir müssen, sind wir zu Großem imstande."

BVB-Trainer Edin Terzic ergänzte: "Das war ein großartiger Endspurt von uns. Wir haben die zwei Ziele, die wir ausgegeben haben, geschafft. Natürlich stellen wir uns bei Borussia Dortmund einen anderen Saisonverlauf vor. Eine Saison mit einem Trainerwechsel kann nie gut sein." Der Coach lobte aber die Reaktion der Mannschaft auf die Niederlage in Frankfurt Anfang April. "Wir sind unseren Prinzipien treu geblieben, haben hart gearbeitet, waren immer bereit, den Extra-Meter zu machen."

Die Dortmunder Mannschaft stellte durch die Treffer von Raphael Guerreiro (23.) und Marco Reus (42.) bereits im ersten Durchgang die Weichen. In der Schlussphase beseitigte der eingewechselte Julian Brandt (80.) alle Zweifel. Robin Quaison erzielte in der Nachspielzeit per Handelfmeter noch den Mainzer Ehrentreffer (90.+1). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)