2. Bundesliga: Braunschweig fast abgestiegen, Sandhausen vor Klassenerhalt

Gegen den als Absteiger feststehenden Tabellenletzten Würzburger Kickers verloren die Norddeutschen am 33. und vorletzten Spieltag mit 1:2 (0:2) und stehen als Tabellen-17. vor dem Sturz in die Drittklassigkeit. ( 2. Bundesliga: Die Tabelle )

Gästestürmer Marvin Pieringer hatte schon in der ersten Halbzeit die Weichen zum Sieg für die Franken gestellt. Schon in der zweiten Minute war der Angreifer per Kopfball erfolgreich, ehe er in der 19. Minute mit einem Foulelfmeter seinen zweiten Treffer erzielte.