2. Bundesliga: Karlsruher SC - Holstein Kiel 3:2, Störche zittern um Aufstieg

Holstein Kiel verpasst den vorzeitigen Aufstieg in die Bundesliga. Die Störche sind am letzten Spieltag gefordert, um den Sprung ins Oberhaus endgültig einzutüten.

Holstein Kiel hat den vorzeitigen Aufstieg in die Bundesliga verpasst und muss nach dem 2:3 (1:0) beim Karlsruher SC weiter zittern. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Serra lässt Kiel vom Aufstieg träumen

Zwar brachte Janni Serra die Störche in Führung (41.). Doch Karlsruhe drehte durch Malik Batman (52.) und Philipp Hofmann (60./76.) die Partie. Alexander Mühling verkürzte per Elfmeter noch einmal (84.). In der Nachspielzeit sorgte Benjamin Girth für das vermeintliche 3:3 (90.+1). Der Treffer wurde durch den VAR aber zurückgenommen wegen Abseits.(2. Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)