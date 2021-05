Bundesliga, Abstiegskampf: Köln-Trainer Friedhelm Funkel stichelt gegen Bielefeld

Der 1 FC Köln kann den Klassenerhalt aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Trainer Friedhelm Funkel ist dennoch davon überzeugt und gibt den Druck an die Arminia ab.

Friedhelm Funkel geht mit demonstrativem Selbstbewusstsein in den letzten Bundesliga-Spieltag.

Der Trainer des abstiegsbedrohten 1. FC Köln weiß, dass nur ein Heimsieg am kommenden Samstag gegen Schalke 04 den Verbleib im Oberhaus sichern könnte.

Köln-Trainer Funkel: "Wir sind dem Druck gewachsen"

Die Verfassung der Mannschaft sei gut, betonte der 67-Jährige, und wandte sich dann direkt an die Runde in Ismaning. "Ihr könnt euch sicher sein, dass wir dem Druck gewachsen sind." ( Service: Tabelle der Bundesliga )

Die Kölner (Platz 17, 30 Punkte) wüssten zwar, dass sie das Spiel am Samstag gewinnen müssten. "Das aber gilt auch für die Mitkonkurrenten", schob Funkel nach und nannte in diesem Zusammenhang Arminia Bielefeld (32 Punkte).

Durch den Punkt, den sein Team am Samstag bei Hertha BSC geholt habe, "ist der Druck auf Bielefeld wesentlich höher geworden", rechnete Funkel vor, der erst im vergangenen Monat den beurlaubten Markus Gisdol abgelöst hatte.

In der Tat muss Bielefeld am letzten Spieltag beim VfB Stuttgart ebenfalls gewinnen, wenn die Ostwestfalen vor den Kölnern bleiben wollen – deren Sieg gegen Schalke vorausgesetzt.

Funkel widerspricht Kritikern nach 0:0 bei Hertha BSC

In dem Zusammenhang kann Funkel die Kritik an der vorsichtigen Spielweise seiner Mannschaft in Berlin nicht nachvollziehen.