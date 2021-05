Kanu-Weltcup: Brendel und Co. mit sechs Streckensiegen

Die deutschen Rennsport-Kanuten haben in ihren ersten internationalen Rennen seit mehr als eineinhalb Jahren mit sechs Siegen in den olympischen Klassen ein deutliches Signal für Tokio gesendet. Aber ausgerechnet das Paradeboot patzte. Die Tokio-Favoriten und Weltmeister Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke mussten sich am Schlusstag des Weltcups im ungarischen Szeged im Kajak-Vierer über 500 m unerwartet Spanien geschlagen geben.

In Topform präsentierte sich zudem das siegreiche K4-Flaggschiff in der Neubesetzung Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake und Tina Dietze. Hering-Pradler und Dietze waren bereits am Samstag im Kajak-Zweier erfolgreich und hatten neben Conrad Scheibner im Canadier-Einer und Jacob Schopf im Kajak-Einer für die ersten drei Siege in den olympischen Klassen gesorgt.