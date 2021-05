MotoGP: Marcel Schrötter mit bestem Saisonergebnis in Le Mans

Marcel Schrötter wird beim Großen Preis von Frankreich in Le Mans Sechster und fährt damit sein bislang bestes Saisonergebnis ein. Im Rennen macht er acht Plätze gut.

Beim fünften WM-Lauf wurde der 28-Jährige in Le Mans Sechster, auch bei den vorherigen vier Moto2-Rennen war Schrötter abgesehen von einem Ausfall in den Top 10 gelandet. (Die Fahrerwertung in der Moto2)