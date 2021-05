Doppelpass: Christian Heidel über den Klassenerhalt von Mainz 05

Kein Wunder: Immerhin hatte der Sportvorstand am Abend zuvor ein Wunder zu feiern. Der FSV Mainz hat sich durch die Ergebnisse der Konkurrenten im Abstiegskampf vorzeitig in der Bundesliga gerettet und damit eine fulminante Aufholjagd gekrönt. (Alles zur Bundesliga)

Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund geht es also am Sonntag nicht mehr ums sportliche Überleben für den Klub.