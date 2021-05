3. Liga: Fans von Hansa Rostock sorgen Polizei-Einsatz auf der Autobahn

Fans des FC Hansa Rostock sorgten in Bayern für Aufregung © Imago

Nach dem Sieg in Unterhaching begleiten zahlreiche Fans von Hansa Rostock ihre Mannschaft und blockieren eine Autobahn. Die Polizei rückt zu einem Großeinsatz aus.

Nach dem 1:0-Erfolg von Hansa Rostock in der 3. Liga bei Absteiger SpVgg Unterhaching war die Polizei am Samstag auf der Autobahn A9 zu einem Großeinsatz mit über 200 Beamten gezwungen, weil übermütige Hansa-Anhänger die Autobahn in Höhe des Autobahndreiecks Holledau blockierten.