Ex-Weltmeisterin Buschschulte kandidiert für den Landtag

Antje Buschschulte möchte in die Politik © AFP/SID/JAVIER SORIANO

Die ehemalige Weltklasseschwimmerin Antje Buschschulte will in die Politik. Die 42-Jährige kandidiert für den Landtag in Sachsen-Anhalt.

Die ehemalige Weltklasseschwimmerin Antje Buschschulte will in die Politik. Die 42-Jährige kandidiert bei der Wahl am 6. Juni für den Landtag in Sachsen-Anhalt. Das sagte die zweimalige Welt- und sechsmalige Europameisterin, die bereits seit zehn Jahren in der Staatskanzlei tätig ist, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). 2008 hatte sie mit dem Leistungssport aufgehört.

Buschschulte, die bei Olympischen Spielen fünf Bronzemedaillen gewann, ist Direktkandidatin der Grünen in Magdeburg. "Aber ein Direktmandat haben die Grünen dort noch nie bekommen", sagte sie. Sie stehe auf Listenplatz neun. Ein Stimmenanteil von zehn Prozent für ihre Partei könnte für ihren Einzug in den Landtag reichen.

Verschiedene Themen würde sie gerne angehen. Besonders am Herzen aber liegt ihr die Digitalisierung. "Wir müssen in Sachsen-Anhalt mehr Glasfaserleitungen in den Boden bekommen, da haben wir ein großes Problem. Wir liegen auf Platz 16 in der Bundesbreitbandstatistik", sagt sie.