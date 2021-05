Werder Bremen: Stadionsprecher Arnd Zeigler bedroht - Facebook-Rückzug angekündigt

Als gäbe es für die enttäuschenden Fans der Hanseaten nicht schon genug Kritikpunkte für das in höchster Abstiegsgefahr schwebende Team von Werder Bremen, ist nun auch noch Arnd Zeigler zur Zielscheibe einiger Unverbesserlicher geworden.

"In eigener Sache: Da es offenbar Menschen gibt, die ein verlorenes Fußballspiel zum Anlass nehmen, mich noch während des laufenden Spiels zu bedrohen, zu belästigen und zu beleidigen, habe ich zunächst die Kommentarfunktion deaktiviert, die persönlichen Nachrichten gesperrt und werde diese Seite morgen vom Netz nehmen", schrieb der 55-Jährige. "Ich habe ein Leben. Ich habe eine Familie. Es ging nur um Fußball." ( Bundesliga: Die Tabelle )

Erst kürzlich hatte sich Zeigler an seiner Meinung nach deplatzierten Diskussionen im Internet gerieben ("Weil ich gerade diverse Auswüchse in Sachen Dialog-Kultur in den sozialen Medien zum Kotzen finde").