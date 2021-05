Arsenal-Eigner lehnt Kaufangebot von Spotify-Boss Daniel Ek ab

Die Eigentümer des FC Arsenal lehnen ein Kaufangebot von Spotify-Gründer Daniel Ek ab - doch der Streaming-Dienst-Boss will nicht einfach so klein beigeben.

Das gab der schwedische Milliardär am Samstag via Twitter bekannt. "Diese Woche ging ein Angebot an Miteigentümer Josh Kroenke und seine Bankiers. Sie haben geantwortet, dass sie das Geld nicht brauchen", erklärte Ek.