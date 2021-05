Eintracht Frankfurt verspielt nach Hütter-Abschiedsmeldung womöglich Champions League

So reagiert Hütter auf Rodes Rundumschlag

C. Michel

Sechs Wochen später hat der Klub die Träume nach einem desolaten Auftritt beim FC Schalke 04 so gut wie begraben. (BERICHT: Komplett-Versagen beim Absteiger! Eintracht-Star wird deutlich)

Bei der Suche nach Gründen fällt ein Name: Adi Hütter.

Eintracht-Absturz nach feststehendem Hütter-Abgang

Rode mit deutlichen Worten

Rode betont somit, was auf dem Feld zu sehen war.

Selbst der FC Schalke 04 war nicht zu knacken

"Wenn eine Mannschaft, die schon abgestiegen ist, den Sieg mehr will als eine Mannschaft, die noch die Champions League erreichen kann, dann ist das sehr ernüchternd", fasste Rode das Debakel zusammen. Konkret gesagt war selbst das Tabellenschlusslicht an diesem Samstag zu stark für die Eintracht. Und Rode schob sogar noch hinterher: "Es ist die gesamte Mannschaft samt Trainer, die heute versagt hat. Dafür gibt es keine Entschuldigung."

Hütter und die Eintracht-Mannschaft: die Parteien haben sich distanziert. Der Trainer versuchte sich an einer sportlichen Einordnung: "Wir sind gierig auf Tore, aber in der Defensive haben wir uns nicht gut genug angestellt." Man habe an dieser Niederlage "zu knabbern".