Werfertage: Olympia-Norm für Prüfer und Wrobel, Harting Dritter

Die deutschen Diskuswerfer haben sich bei den Werfertagen in Halle/Saale in Topform gezeigt. Clemens Prüfer (Potsdam) siegte am Samstag mit persönlicher Bestleistung von 67,41 Metern vor David Wrobel (Magdeburg/67,30).