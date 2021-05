Nach Krimi gegen Ulm: München greift in eigener Halle nach dem Pokal

Die Basketballer von Bayern München haben im Pokalkrimi die Nerven behalten und dürfen weiter vom ersten Titel der Saison in eigener Halle träumen. Im Audi Dome setzte sich das Team von Trainer Andrea Trinchieri im Halbfinale des Top Four gegen ratiopharm Ulm erst nach der zweiten Verlängerung 104:102 (84:84, 49:36) durch und erreichte das Endspiel.

Am Sonntag bekommt München es mit dem Rekord-Pokalsieger und Double-Gewinner Alba Berlin oder der BG Göttingen zu tun. Das zweite Halbfinale findet um 19.15 Uhr statt, das Endspiel steigt am Sonntag um 14.30 Uhr (MagentaSport). Noch vor acht Tagen hatten die Bayern nach dem bitteren Viertelfinalaus in der EuroLeague in der Bundesliga eine deutliche Pleite gegen Ulm kassiert.