Deutschland richtet World University Games 2025 aus

Bei den "Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games" messen sich an zwölf Tagen Athlet*innen in 18 Sportarten. Austragungsorte sind Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Essen und Mülheim an der Ruhr, erwartet werden rund 10.000 Athlet*innen sowie Offizielle aus 170 Ländern. Die alle zwei Jahre ausgerichtete Veranstaltung findet erstmals seit 1989 wieder in Deutschland statt.