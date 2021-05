Weltcup in Hongkong: Malcharek/Reinhardt siegen im Madison

Moritz Malcharek und Theo Reinhardt haben am dritten Tag des Bahnrad-Weltcups in Hongkong im Madison für den dritten deutschen Sieg gesorgt.

Moritz Malcharek und Theo Reinhardt haben am dritten Tag des Bahnrad-Weltcups in Hongkong im Madison für den dritten deutschen Sieg gesorgt. Die Berliner kontrollierten das 200 Runden dauernde Zweier-Mannschaftsfahren stets und sammelten in fast jeder Wertungsrunde Punkte. Am Ende hatten sie 88 Zähler auf ihrem Konto und verwiesen Australien (65) und Japan (51) auf die weiteren Plätze.