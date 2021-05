"Wir werden jetzt gejagt": BVB will nicht nachlassen

Vor dem wichtigen Fußball-Bundesligaspiel beim 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) lässt Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic keinen Zweifel, dass sein Team nach dem DFB-Pokal-Triumph gegen RB Leipzig (4:1) in der Liga auf keinen Fall nachlassen will. "Wir haben uns ganz klar versprochen, dass wir beide Ziele erreichen wollen. Als Pokalsieger wollen wir jetzt noch sechs Punkte holen", sagte er auf der Pressekonferenz am Samstag.