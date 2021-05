Oldie Alves wieder in Selecao berufen

Der 38 Jahre alte Fußball-Oldie Dani Alves ist von Coach Tite wieder in die brasilianische Nationalmannschaft berufen worden.

Rio de Janeiro (SID) - Der 38 Jahre alte Fußball-Oldie Dani Alves ist von Coach Tite wieder in die brasilianische Nationalmannschaft berufen worden. Der Rekordweltmeister trifft in der WM-Qualifikation am 4. und 8. Juni auf Ecuador bzw. Paraguay. Angeführt wird der fünfmalige WM-Champion vom 222-Millionen-Euro-Mann Neymar von Paris St. Germain.