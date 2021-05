Bundesliga: BVB, Leipzig und Wolfsburg live im TV, Stream, Ticker

Borussia Dortmund ist frisch gebackener Pokalsieger, muss in der Bundesliga aber noch wichtige Aufgaben erfüllen. Auch Wolfsburg und RB kämpfen um Punkte im Endspurt.

Schon beim Abflug nach Frankfurt am Freitag war die kurze Pokalparty abgehakt. Keine 72 Stunden nach dem Rausch von Berlin muss Borussia Dortmund sofort wieder ins Brot-und-Butter-Geschäft Bundesliga finden - ansonsten droht der schlimme Kater. "Ich will jetzt als Pokalsieger sechs Punkte holen. Wir wollen in die Champions League!", sagte BVB-Trainer Edin Terzic mit Blick auf den Sonntag.