Nagelsmann nach Pokal-Enttäuschung: "Die Jungs haben das aufgearbeitet"

Trainer Julian Nagelsmann will die Saison und seine Zeit beim Bundesligisten RB Leipzig nach der Pokal-Enttäuschung vom Donnerstag mit zwei Siegen abschließen.

"Die Jungs haben viel darüber gesprochen und das aufgearbeitet. Natürlich sind sie enttäuscht, grundsätzlich aber gut drauf. Wir wollen am Ende der Saison die 70 Punkte in der Liga erreichen und bereits Sonntag den zweiten Tabellenplatz fix machen", sagte der künftige Bayern-Chefcoach bei der Pressekonferenz am Samstag.