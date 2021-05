Dementi vom Ronaldo-Berater: Keine Rückkehr nach Portugal

Ronaldo war 1997 als Zwölfjähriger von Nacional Funchal zu Sporting gewechselt. Dort gab er am 29. September 2002 als 17-Jähriger sein Profidebüt, wenige Monate nach der bislang letzten Meisterschaft des Klubs. Schon am Ende der Saison wechselte er zu Manchester United.

Zuletzt hatte CR7 mit seinem 100. Tor für Juventus in der Serie A für Schlagzeilen gesorgt. Als erster Profi schaffte er damit in den Eliteklassen von Italien, England und Spanien jeweils mindestens 100 Tore. Ronaldo hatte in England für ManUnited und in Spanien für Real Madrid gespielt.