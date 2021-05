Kanu-Weltcup: Scheibner und Schopf gewinnen nach langer Pause

Die deutschen Rennsport-Kanuten haben in ihren ersten internationalen Rennen seit mehr als eineinhalb Jahren voll überzeugt. Conrad Scheibner im Canadier-Einer, Jacob Schopf im Kajak-Einer sowie Hering-Pradler und Tina Dietze im Kajak-Zweier sorgten zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes im ungarischen Szeged gleich für drei Siege in den olympischen Klassen.

Scheibner (Berlin) nutzte die Abwesenheit des acht Jahre älteren Olympiasiegers Sebastian Brendel (Potsdam) und verwies Weltmeister Isaquias Queiroz aus Brasilien nach 1000 m mit einem Vorsprung von zwei Sekunden klar auf Rang zwei. In Tokio werden wohl sowohl Routinier Brendel als auch Scheibner im Einer an den Start gehen, in Szeged treffen beide am Sonntag im Zweier aufeinander.