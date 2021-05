Julian Nagelsmann: Timmo Harding doch nicht zu Bayern

Der Teammanager sollte wie der Trainer von RB Leipzig nach der Saison zum deutschen Rekordmeister wechseln. So hatte es der scheidende RB-Coach Nagelsmann mit Blick auf Hardung und Video-Analysten öffentlich erklärt. "Die sind mit mir schon aus Hoffenheim gekommen und ziehen mit mir weiter. Das ist so mit dem Verein abgesprochen."

Nun aber die Kehrwende. Auf einer Pressekonferenz am Samstag erklärte Nagelsmann, der mit den Roten Bullen am Donnerstag das Finale im DFB-Pokal verloren hatte, dass es zu einer Planänderung gekommen sei. In dem angedachte Jobprofil bei den Münchner könne Hardung nicht aufgehen.