Bundesliga: Robert Lewandowski erreicht Torrekord von Gerd Müller

Lewandowski erzielt per Elfmeter 40. Saisontor

"Dass es ein bisschen an der Kante entlang ist, finde ich auch. Aber wir haben schon andere Dinge erlebt in Halbzeiten mit Anastacia und Co. Damit würde ich es nicht gleichsetzen. Es war von der Mannschaft an ihn ein Tribut und der Glückwunsch", sagte Freiburgs Sport-Vorstand Jochen Saier in der Halbzeitpause bei Sky. Angebliche Buh-Rufe aus der Freiburger Ecke habe es aber nicht gegeben, meinte Saier.