Bundesliga: Hertha BSC - 1. FC Köln 0:0 - Köln hofft auf Gladbach-Sieg

Das Endspiel vor der Brust, den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand. Der 1. FC Köln muss am letzten Bundesliga-Spieltag zwingend gewinnen – und gleichzeitig auf Schützenhilfe der Konkurrenz hoffen.

Dass ausgerechnet Rivale Borussia Mönchengladbach das Zünglein an der Waage im Kellerkampf sein könnte, gibt dem Kölner Abstiegskampf eine ganz besondere Note. Denn die Fohlen sind am kommenden Wochenende bei Werder Bremen zu Gast – einem der beiden verbliebenen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. ( Service: Tabelle der Bundesliga )

Und so bleibt den Geißböcken wohl nichts anderes übrig, als dem ungeliebten Nachbarn die Daumen zu drücken. "Ich glaube das ist den FC-Fans nächste Woche erlaubt, dass sie Borussia Mönchengladbach die Daumen drücken", erklärte Köln-Trainer Friedhelm Funkel nach dem 0:0 bei Hertha BSC bei Sky . Er selbst hoffe jedenfalls auf einen Sieg der Fohlen. Ich wünsche Marco Rose zum Abschied einen Sieg in Bremen. Das ist nicht ganz selbstlos, das gebe ich gerne zu." ( Der Spielverlauf zum Nachlesen im LIVETICKER )

"Wir haben jetzt eine Woche Zeit, in der wir sehr viel Optimismus verbreiten werden. Wir müssen gegen Schalke gewinnen", gibt Funkel die Devise vor. FC-Geschäftsführer Horst Heldt ist vom Ligaverbleib überzeugt. . "Es wird nicht einfach nächste Woche, aber wir werden es schaffen. Wir werden in der Liga bleiben. Wir gewinnen zuhause und dann bleiben wir drin."

Hertha feiert durch das Remis dagegen den vorzeitigen Klassenerhalt. Trotz der hohen Belastung der letzten Wochen durch die Nachholspiele nach der Quarantäne zeigten die Berliner wieder eine gute Einstellung und blieb im achten Spiel in Folge ungeschlagen. "Das war wichtig für Verein und Nachwuchsakademie. Das war schon ein schwieriger Job", bilanzierte Trainer Pal Dardai. Er sei stolz auf seine Jungs, erklärte der Hertha-Trainer. "Respekt an die Jungs, dass sie das schon am vorletzten Spieltag geschafft haben." Er selbst bekam noch auf dem Platz eine Schachtel Zigarren von Matheus Cunha überreicht.

Schwolow rettet gegen Rexhbecaj

Hector fehlt Köln schmerzlich

Hertha agierte abwartend, kein Wunder, in Dodi Lukebakio, Matheus Cunha, Jhon Cordoba und Krzysztof Piatek fehlte der komplette Angriff. Stattdessen stürmte Eigengewächs Jessic Ngankam, Siegtorschütze in Schalke, und machte seine Sache bei seinem Startelf-Debüt mit viel Einsatz und einigen Abschlussversuchen gut. Sein Flachschuss (39.) zwang FC-Keeper Timo Horn zu einer Parade.

Im zweiten Durchgang änderte sich zunächst nicht viel, in den Angriffsreihen beider Mannschaften fehlte es an Überraschungsmomenten und Durchschlagskraft, der Ball wanderte bei geringem Tempo hin und her, die Abwehrreihen hatten wenig Mühe. Rexhbecaj vergab zunächst per Kopf, kurz danach schlug Ellyes Skhiri den Ball aus kurzer Distanz übers Tor.