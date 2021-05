Sadio Mané beklagt die schlechteste Saison seiner Karriere

Handschlag verweigert! So reagiert Klopp auf den Mané-Eklat

Nach dem berauschenden Titeltriumph im Vorjahr ist beim FC Liverpool in der aktuellen Saison Ernüchterung eingekehrt.

Zum sportlichen Misserfolg kamen zuletzt auch noch unnötige Nebenkriegsschauplätze. Zum Beispiel, als Sadio Mané seinem Coach den Handschlag verweigerte, weil er gegen Manchester United nicht in der Startelf gestanden hatte. Dabei weiß der Angreifer selbst nur allzu gut, dass er derzeit nicht in Topform ist.

"Das ist die schlechteste Saison meiner Karriere, muss ich zugeben", sagte er in einem selbstkritischen Interview beim französischen TV-Sender Canal+ . In 45 Pflichtspielen bringt es der 29-Jährige auf nur 14 Tore. Wie es zu dem Leistungsabfall kam, kann er sich nicht erklären.

"Ich habe Tests gemacht und weiß nicht, was mit mir los ist. Es ist schwierig für mich, Antworten zu geben. Esse ich die richtige Sachen? Was muss ich ändern?" Die Untersuchungen hätten kein Ergebnis erbracht, körperlich sei alles in Ordnung.