Bundesliga: SC Freiburg - FC Bayern München 2:2 - Lewandowski mit 40. Tor

"Das ist eine große Ehre für mich und auch für die moderne Geschichte der Bundesliga in Deutschland", sagte Lewandowski bei Sky zu seinem Rekordtor. "Es freut mich sehr, bei so einem legendären Rekord dabei zu sein. Was Gerd gemacht hat, war unglaublich. Ich habe nie gedacht, dass ich herankommen kann und mit ihm einen Rekord halten kann. Ich bin sehr, sehr stolz. Was gerade passiert, glaube ich noch nicht, das braucht noch ein bisschen Zeit."