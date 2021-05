Sky behält TV-Rechte an drei Serie-A-Spielen

Die TV-Gruppe Sky überträgt in Italien auch in den kommenden drei Jahren drei Spiele der Serie A live.

Die TV-Gruppe Sky überträgt in Italien auch in den kommenden drei Jahren drei Spiele der Serie A live. Die Gruppe erwarb das "Paket 2", das Begegnungen am Samstag (20.45 Uhr), Sonntag (12.30 Uhr) und Montag (20.45 Uhr) beinhaltet. Das kündigte die Serie A an. Sky zahlt dafür 87,5 Millionen Euro pro Saison.