Tottenham: Dele Alli datet Tochter von Pep Guardiola

Der Star von Tottenham Hotspur spielt sportlich in dieser Saison keine Rolle.

Gerade einmal drei Treffer in 26 Pflichtspielen gelangen dem Mittelfeldspieler bisher. In der Premier League ist er sogar noch ohne Tor.

Alli und Tochter von Guardiola küssen sich

Am vergangenen Wochenende datete der 25-Jährige die Tochter von ManCity-Coach Pep Guardiola in einer Bar in London nach dem 1:3 der Spurs gegen Leeds.