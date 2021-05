Pep Guardiola ermöglich Scott Carson besonderes Comeback

Pep Guardiola lässt gegen Newcastle United einen Spieler ran, der schon seit zehn Jahren nicht mehr in der Premier League aufgelaufen ist.

Der Meistertrainer von Manchester City stellte den 35-Jährigen beim Rekord-Sieg gegen Newcastle United in den Kasten und verhalf ihm damit nicht nur zu seinem Debüt sondern auch zu einer unwahrscheinlichen Rückkehr. Denn für Carson liegt das letzte Spiel in der Premier League bereits zehn Jahre zurück.

Am 22. Mai 2011 durfte er zuletzt in der englischen Eliteliga ran, damals noch im Trikot von West Bromwich Albion. Seit 2019 gehört er als Torwart Nummer drei zu City, war aber zuletzt ausgeliehen. Nun also sein Debüt, verknüpft mit dem Comeback.