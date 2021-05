Mainz-Coach Svensson: "Habe Übungen von Tuchel geklaut"

Vor allem die Arbeit mit Tuchel, der sowohl mit Paris Saint-Germain als auch seinem aktuellen Klub FC Chelsea das Champions-League-Finale erreicht hat, inspiriere ihn noch immer. "Ich habe von ihm schon die eine oder andere Trainingsübung geklaut. Oder mitgenommen, wie man eine Woche von der Trainingsintensität gestaltet, wann man etwas zur Mannschaft sagt", so Svensson.

Svensson ist mit Mainz seit acht Ligaspielen ungeschlagen. In der Rückrunde hat sein Team in 15 Spielen 29 Punkte geholt, in der gesamten Hinrunde waren es nur sieben gewesen.