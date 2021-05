WWE WrestleMania Backlash 2021: Match-Card, TV, Live-Stream

WWE Fastlane 2021 - die Matches:

WWE Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Cesaro

WWE Title Match: Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre vs. Braun Strowman

WWE RAW Women's Title Match: Rhea Ripley (c) vs. Asuka vs. Charlotte Flair

WWE SmackDown Women's Title Match: Bianca Belair (c) vs. Bayley

WWE Intercontinental Title Match: Apollo Crews (c) vs. Big E vs. Kevin Owens vs. Sami Zayn

WWE SmackDown Tag Team Title Match: Dolph Ziggler & Robert Roode vs. Rey & Dominik Mysterio

Lumberjack Match: Damian Priest vs. The Miz