Schwimmen: Teenager McKeown schrammt am Weltrekord vorbei

Kaylee McKeown hat mit der zweitbesten jemals geschwommenen Zeit über 100 m Rücken für Aufsehen gesorgt. Die 19-Jährige schlug nach 57,63 Sekunden an.

Die Australierin schlug bei den Sydney Open nach 57,63 Sekunden an und setzte gut zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio ein Zeichen an die Konkurrenz. Der Weltrekord der US-Amerikanerin Regan Smith steht seit der WM 2019 bei 57,57 Sekunden.