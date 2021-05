WWE SmackDown: Natalya und Tamina mit emotionalem Titel-Coup

Tamina vergießt Tränen nach spätem Triumph

Tamina und Natalya, Tochter des 2018 verstorbenen Jim "The Anvil" Neidhart und Nichte von dessen Schwager Bret "The Hitman" Hart, waren schon bei WrestleMania 37 Gegnerinnen von Jax und Baszler und verloren, die Fehde schien damit eigentlich schon beendet.

WWE setzte die Geschichte dann aber doch fort, wohl vor allem, weil speziell Tamina von den Fans im Super-Bowl-Stadion in Tampa laut bejubelt wurde - die WWE-Anhänger schienen ihr das Erfolgserlebnis nach langer Zeit im Schatten in besonderem Maße zu gönnen.

Saga um Roman Reigns, Cesaro und Jimmy Uso geht weiter

Zu Beginn der Show gerieten Reigns und der vergangene Woche nach langer Verletzungspause zurückgekehrte Jimmy erneut in Streit darüber, dass Jimmy sich Reigns nicht so klaglos unterordnen will wie Zwillingsbruder Jey. Es endete damit, dass Reigns Jimmy aufforderte, selbst gegen Cesaro in den Ring zu steigen, um zu beweisen, dass ihn ihm mehr stecke als ein Lakai.