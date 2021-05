BVB: Lukasz Piszczek bei Pokal-Sieg mit Tränen-Abschied

Lukasz Piszczek wusste nicht, wohin mit den Emotionen. Er schrie und weinte vor Glück, als ihn die Mitspieler nach dem Schlusspfiff in die Luft warfen. Piszczek wurde hinterher in den Arm genommen von den Kollegen. Von Mats Hummels, von Mahmoud Dahoud oder Marco Reus.

Piszczek verabschiedet sich mit 5. Titel vom BVB

Obwohl er in dieser Saison eigentlich nur noch eine Nebenrolle spielte, wurde Piszczek im Endspurt doch noch mal wichtig für den BVB. Seine Ruhe und Abgebrühtheit tat der Mannschaft gegen Leipzig enorm gut. (Die BVB-Stars in der Einzelkritik)

Piszczek steht für Loyalität und Vereinstreue

Der 35 Jahre alte Pole (wird in zwei Wochen 36!) steht für das, was die BVB-Fans so sehr schätzen und in diesem mittlerweile durchkommerzialisierten Geschäft oft vermissen: Loyalität und Vereinstreue.