RB Leipzig: Kritik an Bald-Bayern-Profi Upamecano nach Fehler gegen BVB

Gerade an Upamecano übte SPORT1 -Experte Olaf Thon in der DFB-Pokal-Analyse Kritik.

"Man sieht in dieser Situation, dass Upamecano noch nicht so weit ist. Er ist noch nicht reif genug und lässt sich da abkochen wie ein Amateurspieler. Das gab es jetzt mehrfach in besonderen Spielen", monierte der dreimalige deutsche Meister: "Er verlässt sich zu sehr auf seine Körperkraft, aber es gibt immer einen anderen, der stärker ist, als man denkt." (BERICHT: Sancho und Haaland doppelt historisch)

Thon: Upamecano bald "einer der besten Verteidiger der Welt"

Thon, der in der Bundesliga für Bayern und Schalke spielte, ist aber sicher: "Er wird daraus lernen und bei Bayern München solche Fehler nicht mehr machen. Er hat so viel Qualität und bringt einer Mannschaft so viel, dass man solche Dinge in jungen Jahren in Kauf nehmen muss. Er wird daran wachsen."