WWE: Zelina Vega vor Comeback nach brisanter Entlassung

Wie Fightful und der Wrestling Observer vermelden, war Vega am Donnerstag für einen nicht näher eingegrenzten Videodreh im Performance Center in Orlando, eine Rückkehr der Ehefrau von Aleister Black sei offenbar in Vorbereitung.

Zelina Vega hatte Vermarktungskonflikt mit WWE

Die 30 Jahre alte Vega gab in dem Konflikt nicht nach und veröffentlichte kurz vor ihrem Aus auch einen Tweet, in dem sie sich eine gewerkschaftliche Organisation der Wrestlerinnen und Wrestler wünschte - seit Jahrzehnten ein Tabuthema bei WWE. Nun scheinen sich die Wogen geglättet zu haben, womit sich auch das von Konkurrent AEW öffentlich bekundete Interesse an Vega erledigt haben dürfte (Zelina Vegas tragische Vorgeschichte: Sie verlor ihren Vater am 11. September).