Tennis, WTA: Barty gibt in Rom verletzt auf

Ashleigh Barty musste in Rom verletzt aufgeben © AFP/SID/ANDREAS SOLARO

Ashleigh Barty hat sich beim WTA-Turnier in Rom am rechten Arm verletzt und im Viertelfinale gegen Cori Gauff trotz einer Führung aufgegeben.

Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat sich beim WTA-Turnier in Rom am rechten Arm verletzt und im Viertelfinale gegen die US-Amerikanerin Cori Gauff trotz einer Führung aufgegeben. Nur zwei Wochen vor dem Start der French Open (30. Mai bis 13. Juni) erlitt die Australierin damit einen Rückschlag mit Blick auf das Grand-Slam-Turnier in Paris, das sie 2019 gewonnen hatte.